В центре Харькова в ресторане нашли застреленным мужчину

По предварительным данным, которые предоставили в местной полиции, это было самоубийство. Погибший написал предсмертную записку. Однако правоохранители пока не подтвердили личность погибшего.

Однако, по информации местного канала "Объектив", совершил самоубийство ресторатор Олег Привалов, который снимал это помещение в аренду.

Других подробностей пока нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Фото: в Харькове в ресторане нашли тело мужчины (objectiv.tv)