У центрі Харкова в ресторані знайшли застреленим чоловіка

За попередніми даними, які надали в місцевій поліції, це було самогубство. Загиблий написав передсмертну записку. Однак правоохоронці поки не підтвердили особу загиблого.

Однак, за інформацією місцевого каналу "Об'єктив", скоїв самогубство ресторатор Олег Привалов, який знімав це приміщення в оренду.

Інших подробиць поки немає. На місці події працюють правоохоронці.

Фото: у Харкові в ресторані знайшли тіло чоловіка (objectiv.tv)