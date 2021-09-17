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У центрі Харкова в ресторані знайшли застреленим чоловіка

Автор: Дмитро Левицький

У Харкові в ресторані "Чилі" сьогодні вдень знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо, загиблим є власник цього ресторану - Олег Привалов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Об'єктив" та видання Kharkiv Today.

За попередніми даними, які надали в місцевій поліції, це було самогубство. Загиблий написав передсмертну записку. Однак правоохоронці поки не підтвердили особу загиблого.

Однак, за інформацією місцевого каналу "Об'єктив", скоїв самогубство ресторатор Олег Привалов, який знімав це приміщення в оренду.

Інших подробиць поки немає. На місці події працюють правоохоронці.

Фото: у Харкові в ресторані знайшли тіло чоловіка (objectiv.tv)

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Харків