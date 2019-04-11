В центре Харькова произошел взрыв

В Харькове в волонтерской палатке, установленной на центральной площади, произошел взрыв газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции Харьковской области.

В полицию около 09:00 поступила информация о том, что в больницу доставлен 39-летний мужчина с многочисленными ожогами.

Со слов потерпевшего, травмы он получил в волонтерской палатке, которая расположена на площади Свободы. Во время эксплуатации плиты мужчина включил газ, но несвоевременно его поджег, в результате чего газ взорвался. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данным местного издания NewsRoom, пострадавший включил газ для приготовления чая и несвоевременно его поджег. В результате волонтер получил ожоги головы, шеи, ушей, кистей обеих рук (всего около 10% тела). В шоковом состоянии пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи. Правоохранители на месте происшествия временно изъяли плиту и три газовых баллона.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

РБК-Украина писало, что у Кропивницком неизвестные подложили взрывчатку в электрощитовую. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Валдайской ночью 8 апреля неизвестные взорвали банкомат и украли деньги из него.