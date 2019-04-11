У центрі Харкова стався вибух

У Харкові у волонтерському наметі, встановленому на центральній площі, стався вибух газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

До поліції близько 09:00 надійшла інформація про те, що до лікарні доставлено 39-річного чоловіка з чисельними опіками.

Зі слів потерпілого, травми він отримав у волонтерському наметі, який розташований на майдані Свободи. Під час експлуатації плити чоловік увімкнув газ, але несвоєчасно його підпалив, внаслідок чого газ вибухнув. З місця події вилучені речові докази.

За даними місцевого видання NewsRoom, постраждалий включив газ для приготування чаю і несвоєчасно його підпалив. В результаті волонтер отримав опіки голови, шиї, вух, кистей обох рук (всього близько 10% тіла). У шоковому стані потерпілого доставили в лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Правоохоронці на місці події тимчасово вилучили плиту і три газові балони.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

РБК-Україна писало, що у Кропивницького невідомі підклали вибухівку в електрощитову. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Харкові на вулиці Валдайській вночі 8 квітня невідомі підірвали банкомат та вкрали кошти з нього.