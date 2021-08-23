В центре Днепра подняли один из крупнейших государственных флагов

Размер флага достигает 18 метров в высоту и 12 - в ширину, поэтому его также считают одним из крупнейших в стране. Флешмоб посвятили украинским военным.

"Поздравляю всех с Днем Государственного Флага Украины. Все, что здесь происходило, - технически сложная операция. Креативная инициатива принадлежит местной ГСЧС. Они нас пригласили, и при поддержке мэрии мы сделали этот флешмоб", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

В ГСЧС говорят: идею позаимствовали у американских коллег.

"Мы тренировались, и с помощью техники также воплотили это в жизнь, - рассказывает начальник Главного управления ГСЧС в области, генерал-майор Андрей Кульбач. - Это также подарок всем нашим военным, которые защищают нашу Родину".

Во время поднятия знамя держали одиннадцать спасателей и спасательница.

"Я горжусь, что мы поднимали сегодня наш флаг - в такой день. Для меня это впервые в жизни такое. Обычно мы спасаем людей, снимаем кошек с деревьев. Поэтому, безусловно, было немного страха - чтобы все получилось, чтобы ветер не завалил. Но, думаю, все получилось", - поделился впечатлениями командир отделения второй государственной пожарно-спасательной части, который принял участие в поднятии флага, Олег Логвинов.