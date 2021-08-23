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У центрі Дніпра підняли один із найбільших державних прапорів

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі в День державного прапора підняли найбільший у місті український стяг на висоту понад 20 метрів. Зробили це за допомогою двох пожежних автодрабин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Розмір прапора сягає 18 метрів заввишки та 12 - завширшки, тож його також вважають одним із найбільших в країні. Флешмоб присвятили українським військовим.

"Вітаю всіх з Днем Державного Прапора України. Усе, що тут відбувалося, - технічно складна операція. Креативна ініціатива належить місцевій ДСНС. Вони нас запросили, і за підтримки мерії ми зробили цей флешмоб", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

У ДСНС кажуть: ідею запозичили в американських колег.

"Ми тренувалися, і за допомогою техніки також втілили це в життя, - розповідає начальник Головного управління ДСНС в області, генерал-майор Андрій Кульбач. - Це також подарунок усім нашим військовим, які захищають нашу Батьківщину".

Під час підняття стяг тримали одинадцятеро рятувальників і рятувальниць.

"Я пишаюся, що ми піднімали сьогодні наш прапор - такого дня. Для мене це вперше у житті таке. Зазвичай ми рятуємо людей, знімаємо кицьок з дерев. Тому, безумовно, було трошки страху – щоб усе вийшло, щоб вітер не завалив. Та, думаю, все вийшло", - поділився враженнями командир відділення другої державної пожежно-рятувальної частини, який взяв участь у піднятті прапора, Олег Логвінов.

Як повідомлялося, в День Державного Прапора в Миколаєві підняли найбільший в області державний прапор на новозбудований флагшток висотою 72 метра.

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День государственного флага