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В центре Днепра "КРАЗ" столкнулся с 12 автомобилями

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 12:35
В центре Днепра "КРАЗ" столкнулся с 12 автомобилями
Фото: место происшествия (facebook.com/PoliceDniproRegion)

В результате столкновения в больницу попала женщина

В Днепре утром произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадала женщина и повреждены 12 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

ДТП произошло около 9:00 на проспекте Александра Поля. Предварительно, водитель автомобиля "КРАЗ" с прицепом не справился с управлением, вследствие чего грузовик столкнулся с 12 автомобилями. Среди них - 1 автобус и 1 микроавтобус.

С предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга" в больницу доставлена женщина - водитель автомобиля "Skoda".

Сейчас на месте ДТП работают следователи, патрульные полицейские и работники ГСЧС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Из-за аварии на проспекте Поля затруднено движение транспорта.

Фото: место происшествия (facebook.com/PoliceDniproRegion)

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