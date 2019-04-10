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У центрі Дніпра "КРАЗ" зіткнувся з 12 автомобілями

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 12:35
У центрі Дніпра "КРАЗ" зіткнувся з 12 автомобілями
Фото: місце події (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Унаслідок зіткнення до лікарні потрапила жінка

У Дніпрі зранку сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої постраждала жінка та пошкоджено 12 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області. 

ДТП сталася близько 9:00 на проспекті Олександра Поля. Попередньо, водій автомобіля "КРАЗ" з причепом не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка зіткнулася з 12 автомобілями. Серед них - 1 автобус та 1 мікроавтобус.

З попереднім діагнозом "струс головного мозку" до лікарні доставлена жінка - водій автомобіля "Skoda".

Зараз на місці ДТП працюють слідчі, патрульні поліцейські та працівники ДСНС. Встановлюються всі обставини події. Через аварію на проспекті Поля ускладнено рух транспорту.

Фото: місце події (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Нагадаємо, вночі, 6 квітня, 16-річний хлопець збив насмерть двох дівчат у селі Піщана Білоцерківського району (Київська область). 

Раніше повідомлялося, що у Києві на проїжджій частині Північного мосту сталася смертельна ДТП. У результаті наїзду на електроопору водій та пасажир Subaru від отриманих травм померли.

РБК-Україна писало, що у Миколаївській області на автодорозі Р-75 автомобіль злетів у кювет ,в результаті чого загинули 2 людини.

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