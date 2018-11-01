В центре Бердянска произошла стрельба, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (brd24.com)

По предварительной информации, неизвестный напал на валютчиков

В центре Бердянска Запорожской области вечером 31 октября произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт pro.berdyansk.biz.

Сообщается, что на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда неизвестный пытался обменять фальшивые деньги у валютчиков, но после неудачной попытки начал стрелять. В результате стрельбы пострадали два человека, а очевидцы задержали и избили стрелка. Всех троих госпитализировали в городскую больницу.

Также сообщается, что по предварительной информации, у нападавшего был боевой пистолет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина подстрелил знакомого, после чего открыл огонь по полицейским. Отмечается, что стрельбу совершил ранее судимый житель Энергодара 1992 года рождения.

На прошлой неделе в Киеве возле Бессарабского рынка произошел конфликт между двумя группами мужчин. Корреспондент РБК-Украина успел заметить у одного из участников конфликта предмет, похожий на пистолет. Через некоторое время был слышен как минимум один выстрел.