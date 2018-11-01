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В центрі Бердянська сталася стрілянина, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 08:31
Фото: місце події (brd24.com)
Фото: місце події (brd24.com)

За попередньою інформацією, невідомий напав на валютників

У центрі Бердянська Запорізької області ввечері 31 жовтня сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт pro.berdyansk.biz.

Повідомляється, що на проспекті Праці біля цілодобового ломбарду невідомий намагався обміняти фальшиві гроші у валютників, але після невдалої спроби почав стріляти. В результаті стрілянини постраждали дві людини, а очевидці затримали і побили стрілка. Всіх трьох госпіталізували у міську лікарню.

Також повідомляється, що за попередньою інформацією, у нападника був бойовий пістолет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій області чоловік підстрелив знайомого, після чого відкрив вогонь по поліцейським. Відзначається, що стрілянину скоїв раніше судимий житель Енергодара 1992 року народження.

Минулого тижня у Києві біля Бессарабського ринку стався конфлікт між двома групами чоловіків. Кореспондент РБК-Україна встиг помітити в одного з учасників конфлікту предмет, схожий на пістолет. Через деякий час було чути як мінімум один постріл.

 

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