В центрі Бердянська сталася стрілянина, є постраждалі

Фото: місце події (brd24.com)

За попередньою інформацією, невідомий напав на валютників

У центрі Бердянська Запорізької області ввечері 31 жовтня сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт pro.berdyansk.biz.

Повідомляється, що на проспекті Праці біля цілодобового ломбарду невідомий намагався обміняти фальшиві гроші у валютників, але після невдалої спроби почав стріляти. В результаті стрілянини постраждали дві людини, а очевидці затримали і побили стрілка. Всіх трьох госпіталізували у міську лікарню.

Також повідомляється, що за попередньою інформацією, у нападника був бойовий пістолет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій області чоловік підстрелив знайомого, після чого відкрив вогонь по поліцейським. Відзначається, що стрілянину скоїв раніше судимий житель Енергодара 1992 року народження.

Минулого тижня у Києві біля Бессарабського ринку стався конфлікт між двома групами чоловіків. Кореспондент РБК-Україна встиг помітити в одного з учасників конфлікту предмет, схожий на пістолет. Через деякий час було чути як мінімум один постріл.