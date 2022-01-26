В центре Афин прогремел взрыв в жилом доме

В результате масштабного взрыва в семиэтажном доме в самом центре Афин пострадали люди. Причиной стала утечка бытового газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
"Три человека пострадали в результате сильного взрыва в семиэтажном доме в самом центре Афин. Возник мощный пожар, взрывной волной выбиты стекла в зданиях на расстоянии 200 метров, повреждены автомобили", - пишет издание.
Инцидент произошел на проспекте Сингру недалеко от одной из главных достопримечательностей столицы Греции - колонн античного Храма Зевса Олимпийского. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа.
Взрыв прогремел рано утром в помещениях, где расположены офисы, в это время в здании почти не было людей. Остальные этажи в доме не заселены, квартиры готовились к сдаче.
Напомним, в ночь с понедельника на вторник, 25 января, возле дома Арманда Дюка президента Федерации футбола Албинии произошел взрыв. На место происшествия сразу прибыла полиция, начавшая работать над выяснением личности преступника.