У центрі Афін прогримів вибух у житловому будинку

В результаті масштабного вибуху в семиповерховому будинку в самому центрі Афін постраждали люди. Причиною став витік побутового газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

"Три людини постраждали в результаті сильного вибуху в семиповерховому будинку в самому центрі Афін. Виникла потужна пожежа, вибуховою хвилею вибито скло в будівлях на відстані 200 метрів, пошкоджено автомобілі", - пише видання.

Інцидент стався на проспекті Сінгру недалеко від однієї з головних визначних пам'яток столиці Греції - колон античного храму Зевса Олімпійського. За попередніми даними, причиною став витік побутового газу.

Вибух прогримів рано вранці в приміщеннях, де розташовані офіси, в цей час в будівлі майже не було людей. Решта поверхів в будинку не заселені, квартири готувалися до здачі.