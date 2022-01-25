ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возле дома президента футбольной федерации Албании взорвали бомбу

Новина українською →
Албания, Вторник 25 января 2022 14:37
Возле дома президента футбольной федерации Албании взорвали бомбу Фото: Арманд Дюка (facebook.com/PresidentiFutbollitShqiptare)
Автор: РБК-Украина

В ночь с понедельника на вторник, 25 января, возле дома Арманда Дюка президента Федерации футбола Албинии произошел взрыв.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

У дома Арманда Дюка в микрорайоне №4 города Дуррес зафиксировали взрыв тротила, сообщает издание ABC.

На место происшествия сразу прибыла полиция, начавшая работать над выяснением личности преступника.

Арманд Дюка дал комментарий изданию ABC, в котором прокомментировал взрыв:

"Семья, сын, жена были дома, я только пришел. Я бы хотел, чтобы это было стечение обстоятельств. К счастью, никаких повреждений, ворота находятся достаточно далеко от квартиры, взрыв был достаточно большим.

Ворота больше не работают, но это не важно. У камер есть кадры. Мужчина с капюшоном подошел к воротам и положил динамит на открывающий ворота механизм, после чего динамит взорвался".

Кто такой Арманд Дюка

Арманд Дюка уже 20 лет возглавляет Федерацию футбола Албании и планирует баллотироваться на шестой срок.

Недавно руководителя Федерации обвинили в коррупции, отмывании денег и попытках фальсификации голосования.

Выборы нового президента организации должны пройти 2 марта.

Напомним, что дом Карима Бензема ограбили, пока он играл против "Эльче".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Взрыв
NEWS
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне