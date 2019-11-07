Центральный ж/д вокзал в Киеве возобновил работу

В Киеве возобновил работу Центральный железнодорожный вокзал, который был закрыт в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

После проверки взрывотехников, информация о минировании вокзала не подтвердилась.

"Центральный железнодорожный вокзал в городе Киеве работает в штатном режиме. Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, около 18:30 поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. В результате "минирования" была проведена эвакуация всех сотрудников и пассажиров вокзала.

Ранее РБК-Украина сообщало, также 7 ноября поступило сообщение о минировании поезда Киев-Львов, который находился вблизи станции Коростень, Житомирской области. После проверки поезда, взрывоопасных предметов не было обнаружено. На момент инцидента в вагонах поезда находились 420 пассажиров.

Также сообщалось, что 7 ноября в Киеве "минировали" станции метро. Неизвестный сообщил о минировании станций "Золотые Ворота", "Академгородок" и "Красный Хутор".