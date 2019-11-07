Поезд Киев-Львов возобновил движение после минирования

Фото с места происшествия (facebook.com/igor.zinkevych)

Взрывчатку в поезде не обнаружили

Поезд сообщением Киев-Львов продолжил движение после сообщения о минировании, которое утром 7 ноября получили правоохранители. Об этом сообщила "Укрзализныця" на странице в Facebook.

Как сообщается, правоохранители провели проверку поезда на наличие взрывоопасных предметов, однако ничего не обнаружили. После того как информация о минировании не подтвердилась, поезд продолжил движение по маршруту.

"Поезд №744 Львов-Дарница возобновил движение по маршруту. Никаких опасных устройств в ходе проверки не выявлено", - говорится в заявлении.

Отмечается, что после сообщения о минировании из поезда эвакуировали всех пассажиров. На момент инцидента в вагонах поезда находились 420 пассажиров.

Напомним, утром 7 ноября полиция получила сообщение о минировании поезда, который направлялся в сторону Львова из Киева. Пассажиры были эвакуированы на станции Обводной в Житомирской области.

Также сегодня поступило сообщение о минировании трех станций метро в Киеве. На вход были закрыты станции "Золотые Ворота", "Красный хутор" и "Академгородок".