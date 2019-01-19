Центральный вокзал в Киеве начнет патрулировать полиция

Фото: Центральный киевский вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Решение вызвано увеличением случаев правонарушений

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что с 20 января на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве начнет работу Сервисная служба Нацполиции, работники которой будут заниматься патрулированием помещений вокзала и прилегающей территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Кравцов рассказал, что привлечение к патрулированию правоохранителей связано с увеличением случаев попрошайничества, пребывания лиц без постоянного места жительства, несанкционированной торговли на территории вокзала, нелегального обмена валют и других правонарушений.

"Все эти негативные явления создают неудобства нашим пассажирам, а также провоцируют нарекания в адрес руководства вокзала и Укрзализныци. Надеемся, что с началом работы подразделения Нацполиции пребывания наших пассажиров на вокзале станет более безопасным и комфортным", - заявил глава Укрзализныци.

Также он добавил, что правоохранители будут обеспечивать безопасность граждан не только на вокзале, но и в поездах, которые прибывают на станцию Киев-Пассажирский.

Напомним, Емельян хочет отдать Центральный киевский вокзал в концессию. Министр отметил, что вокзалом ежедневно пользуются около 100 тыс. пассажиров, однако общее состояние вокзала и особенно площади не соответствуют почетному званию визитки Киев.