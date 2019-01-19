Центральний вокзал у Києві почне патрулювати поліція

Фото: Центральний київський вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Рішення викликано збільшенням випадків правопорушень

Голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що з 20 січня на Центральному залізничному вокзалі у Києві розпочне роботу Сервісна служба Нацполіції, працівники якої будуть займатись патрулюванням приміщень вокзалу та прилеглої території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

Кравцов розповів, що залучення до патрулювання правоохоронців пов’язане зі збільшенням випадків жебракування, перебування осіб без постійного місця проживання, несанкціонованої торгівлі на території вокзалу, нелегального обміну валют та інших правопорушень.

"Усі ці негативні явища створюють незручності нашим пасажирам, а також провокують нарікання на адресу керівництва вокзалу та Укрзалізниці. Сподіваємося, що з початком роботи підрозділу Нацполіції перебування наших пасажирів на вокзалі стане більш безпечним та комфортним", - заявив очільник Укрзалізниці.

Також він додав, що правоохоронці будуть забезпечувати безпеку громадян не тільки на вокзалі, але й у поїздах, що прибувають на станцію Київ-Пасажирський.

Нагадаємо, Омелян хоче віддати Центральний київський вокзал у концесію. Міністр зазначив, що вокзалом щодня користуються близько 100 тис. пасажирів, однак загальний стан вокзалу і особливо площі не відповідають почесному званню візитівки Києва.