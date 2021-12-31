Центральные станции метро в Киеве могут закрыть

Сегодня, 31 декабря в Киеве возможно закрытие центральных станций метро. Таким образом будут пытаться избежать скопления большого количества пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"Для избежания скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра КГГА, возможно закрытие таких станций:
Напомним, сегодня в Киеве ночью продолжат работу общественного транспорта. Метро будет работать на два часа дольше, а фуникулер - круглосуточно.