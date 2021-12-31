RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Центральні станції метро у Києві сьогодні можуть закрити

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 31 грудня у Києві можливе закриття центральних станцій метро. Таким чином намагатимуться уникнути скупчення великої кількості пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"Для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро", - йдеться в повідомленні.

Список станцій

За інформацією прес-центру КМДА, можливе закриття таких станцій:

  • "Золоті ворота",
  • "Контрактова площа",
  • "Поштова площа",
  • "Хрещатик",
  • "Майдан Незалежності".

Нагадаємо, сьогодні у Києві вночі продовжать роботу громадського транспорту. Метро буде працювати на дві години довше, а фунікулер - цілодобово.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро