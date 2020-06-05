Центральную станцию метро Киева закрыли из-за "минирования"

Фото: метрополитен (Виталий Носач/РБК-Украина)

Станция закрыта на вход и выход

Станцию метро Киева "Майдан Независимости" и пересадку закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании станции.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети Facebook.

"Станция "Майдан Независимости" и пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - указано в сообщении.

Отметим, 3 июня в полицию Киева поступило сообщение об очередном массовом минировании. Взрывотехники проверяли больницы, аптеки и другие объекты. На месте работали взрывотехники и другие профильные службы.

Подчеркнем также, на этой неделе житель Киевской области Виталий Ткаленко сообщил о якобы заминировании моста Метро в Киеве, в результате город остановился в пробках и была нарушена работа метрополитена.

Напомним, Киевский метрополитен уже чаще ограничивает вход на некоторых станциях в час пик: сейчас пять станций метро находятся под особым контролем.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе станции не ограничивали на вход, а 1 июня ограничивали только станцию ​​метро "Академгородок".

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Автор: Юлия Струк