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Центральну станцію метро Києва закрили через "мінування"

Новини » Надзвичайні події     05.06.2020 - 11:49
Центральну станцію метро Києва закрили через "мінування"
Фото: метрополітен (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станцію закрито на вхід та вихід

Станцію метро Києва "Майдан Незалежності" і пересадку зачинили на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування станції.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" на сторінці у соцмережі Facebook.

"Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - вказано у повідомленні.

Відзначимо, 3 червня у поліцію Києва надійшло повідомлення про чергове масове мінування. Вибухотехніки перевіряли лікарні, аптеки та інші об'єкти. На місці працювали вибухотехніки та інші профільні служби.

Підкреслимо також, на цьому тижні житель Київської області Віталій Ткаленко повідомив про нібито замінування мосту Метро в Києві, в результаті місто зупинився в пробках і була порушена робота метрополітену.

Нагадаємо, Київський метрополітен уже частіше обмежує вхід на деяких станціях у годину пік: зараз п'ять станцій метро знаходяться під особливим контролем.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня станції не обмежували на вхід, а 1 червня обмежували тільки станцію метро "Академмістечко".

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України метромінуванняМайдан Независимости
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