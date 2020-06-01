В понедельник пассажиров метро в Киеве стало больше: где ограничивали вход

Фото: станция метро "Академгородок" (wikimedia)

Из-за роста пассажиропотока в понедельник работа одной из станций была ограничена

В понедельник, 1 июня, пассажиров столичного метрополитена стало больше в связи с восстановлением пригородного транспортного сообщения. На одной из станций метро действовало ограничение на вход для жителей города.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь метро Киева Наталья Макогон.

Она отметила, что ограничения на вход действовали в час пик на станции "Академгородок".

"По пассажиропотоку за сегодня мы получим данные после завершения рабочего дня, соответственно завтра утром, но визуально - да, пассажиров стало больше. Сегодня мы работали на одну дверь по станции "Академгородок", поскольку больше было маршруток и наземного транспорта, который подвозил пассажиров. Это продолжалось недолго, в пиковый час", - сообщила пресс-секретарь.

Макогон в очередной раз подчеркнула важность масочного режима. Она напомнила, что такие ограничения, когда станция работает на одну или две двери, вводятся для того, чтобы люди имели возможность соблюсти социальную дистанцию.

Также спикер прокомментировала уточняющий вопрос о том, как часто не пускают в метро граждан без маски.

"Как показывает практика, у людей маски есть в наличии. Были разовые случаи, когда люди заходили без масок, но когда их останавливает правоохранитель, сразу маска находится... Такое впечатление, что люди хотят, чтобы возле каждого стоял правоохранитель. Но надо понимать, что правоохранителем является наше здоровье", - подытожила Макогон.

Напомним, ранее в метрополитене прогнозировали, что с 1 июня число пассажиров увеличится из-за открытия пригородного сообщения.

Как писало РБК-Украина, после задержания "минера" ​​моста Метро в Киеве столичный метрополитен возобновил работу в нормальном режиме, открыв на вход четыре станции.

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Автор: Юлия Струк