В центральной больнице Ивано-Франковска временно остановили госпитализацию

Фото: центральная горбольница Ивано-Франковска (firtka.if.ua)

В Центральной городской больнице Ивано-Франковска временно остановили прием больных на стационарное лечение. Все из-за ситуации с пациентами, заболевшими COVID-19.

Об этом сообщает Galka.if.ua.

Начальник управления здравоохранения ивано-франковского горисполкома Мария Бойко рассказала, что приостановить прием больных нужно в связи с большим количеством пациентов в реанимации и на кислороде.

"Все из-за пациентов, пребывающих в реанимациях (28 человек) и на точечном кислороде (60 человек). Перерасход кислорода идет очень большой. Чтобы не было каких-то чрезвычайных ситуаций, чтобы оборудование работало исправно, согласована временная остановка госпитализации больных", - сказала Бойко.

Госпитализация будет проводиться в городскую клиническую больницу №1, а также в учреждения возле города и в области.

Отметим, что Ивано-Франковская область занимает пятое место в Украине по общему количеству случаев заражения коронавирусом. За время пандемии там зафиксировано 32 826 случаев, 580 человек умерло.

В субботу сообщалось, что в Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в двух областях. В среднем по стране заполненные 52% таких коек.

Также в Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, упала с шестого этажа здания Госпрома. От полученных травм она погибла на месте происшествия.