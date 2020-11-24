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У центральній лікарні Івано-Франківська тимчасово зупинили госпіталізацію

Івано-Франківськ, Вівторок 24 листопада 2020 17:13
У центральній лікарні Івано-Франківська тимчасово зупинили госпіталізацію
Фото: центральна міська лікарня Івано-Франківська (firtka.if.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Центральній міській лікарні Івано-Франківська тимчасово зупинили прийом хворих на стаціонарне лікування. Все через ситуацію з пацієнтами, хворими на COVID-19.

Про це повідомляє Galka.if.ua.

Начальник управління охорони здоров'я івано-франківського міськвиконкому Марія Бойко розповіла, що призупинити прийом хворих потрібно у зв'язку з великою кількістю пацієнтів у реанімації і на кисні.

"Все через пацієнтів, що перебувають у реанімаціях (28 осіб) і на точковому кисні (60 осіб). Перевитрата кисню йде дуже великиа. Щоб не було якихось надзвичайних ситуацій, щоб обладнання працювало без збоїв, погоджена тимчасова зупинка госпіталізації хворих", - сказала Бойко.

Госпіталізація буде проводитися в міську клінічну лікарню №1, а також в установи біля міста та області.

Зазначимо, що Івано-Франківська область займає п'яте місце в Україні за загальною кількістю випадків зараження коронавірусом. За час пандемії там зафіксовано 32 826 випадків, 580 осіб померло.

В суботу повідомлялося, що в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже у двох областях. В середньому по країні заповнені 52% таких ліжок.

Також у Харкові жінка, яка раніше перехворіла COVID-19, впала з шостого поверху будівлі Держпрому. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

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