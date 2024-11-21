На Центральному вокзалі у Києві відкрили оновлений "МакДональдз": як він виглядає (фото)

Нагадаємо, "МакДональдз" на Центральному вокзалі у Києві 1 червня 2024 року тимчасово припинив роботу через реконструкцію. Тоді анонсували, що оновлений заклад матиме новий зал на 193 місця, простору терасу на 88 місць, 11 терміналів самообслуговування та перший в Україні пасажирський ліфт у ресторані "МакДональдз".

Також РБК-Україна розповідало про те, що 2 листопада у Боярці, Київська область, відкрився перший ресторан "МакДональдз" за адресою вулиця Магістральна, 38. Це 105-й працюючий заклад мережі в Україні. Ресторан займає площу понад 470 квадратних метрів, пропонуючи 128 місць у залі та 84 на терасі. Заклад розташований неподалік великого торговельного центру.

Наразі мережа "МакДональдз" в Україні налічує 120 ресторанів, з яких 15 тимчасово зачинені через безпекові вимоги. Після початку повномасштабного вторгнення зі сторони Росії ресторани McDonald’s тимчасово припинили роботу в Україні. Відновлення їхньої діяльності відбулося лише у 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.