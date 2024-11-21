На Центральном вокзале в Киеве открыли обновленный "МакДональдс": как он выглядит (фото)

Напомним, "МакДональдс" на Центральном вокзале в Киеве 1 июня 2024 года временно прекратил работу из-за реконструкции. Тогда анонсировали, что у обновленного заведения будет новый зал на 193 места, просторная терраса на 88 мест, 11 терминалов самообслуживания и первый в Украине пассажирский лифт в ресторане "МакДональдс".

Также РБК-Украина рассказывало о том, что 2 ноября в Боярке, Киевская область, открылся первый ресторан "МакДональдс" по адресу улица Магистральная, 38. Это 105-е работающее заведение сети в Украине. Ресторан занимает площадь более 470 квадратных метров, предлагая 128 мест в зале и 84 на террасе. Заведение расположено недалеко от крупного торгового центра.

В настоящее время сеть "МакДональдс" в Украине насчитывает 120 ресторанов, из которых 15 временно закрыты из-за требований безопасности. После начала полномасштабного вторжения со стороны России, рестораны McDonald's временно прекратили работу в Украине. Возобновление их деятельности произошло только в 2023 году.

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