ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З центрального вокзалу в Києві евакуювали всіх пасажирів

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 14:30
З центрального вокзалу в Києві евакуювали всіх пасажирів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надійшло повідомлення про мінування

У Києві тимчасово обмежено роботу центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про начебто замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. "Укрзалізниця" просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора мінування станції метро "Площа Льва Толстого" у Києві не підтвердилося. Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів на станції "Площа Льва Толстого". Робота метрополітену була повністю відновлена.

РБК-Україна писало, що 13 грудня залізничний вокзал у Києві був закритий для пасажирів у зв'язку повідомленням про мінування. Правоохоронці обстежили будівлю та територію вокзалу, але вибухівка не була виявлена.

Як повідомлялося, в 2019 році силовики отримали 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". "Мінували" зазвичай вокзали Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

Постріл у повітря і постраждалі поліцейські: у Києві на Хрещатику сталися сутички У центрі Києва тривають акції протесту
Новини України Київмінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся