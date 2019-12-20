З центрального вокзалу в Києві евакуювали всіх пасажирів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надійшло повідомлення про мінування

У Києві тимчасово обмежено роботу центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про начебто замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. "Укрзалізниця" просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора мінування станції метро "Площа Льва Толстого" у Києві не підтвердилося. Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів на станції "Площа Льва Толстого". Робота метрополітену була повністю відновлена.

РБК-Україна писало, що 13 грудня залізничний вокзал у Києві був закритий для пасажирів у зв'язку повідомленням про мінування. Правоохоронці обстежили будівлю та територію вокзалу, але вибухівка не була виявлена.

Як повідомлялося, в 2019 році силовики отримали 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". "Мінували" зазвичай вокзали Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.