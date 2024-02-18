Як пише Кулемзін, через обстріли було пошкоджене скління трьох багатоквартирних будинків на вулиці Набережній.

Фото: Донецьк, вулиця Набережна (Google maps)

Зокрема були пошкоджені 8 автомобілів, які стояли поруч з будинками. Про постраждалих інформації немає.

Фото: центральний район Донецька вночі потрапив під обстріл, є руйнування (t.me/kulemzin_donetsk)

Вибухи в окупованій частині Донецької та Луганської областей

З початку повномасштабного вторгнення російських військ до України, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей часто чути вибухи. Серед їхніх причин - удари ЗСУ по центрах логістики окупантів, а також необережне поводження росіян із технікою та зброєю.

Наприклад, нещодавно у тимчасово окупованому Луганську невідомі безпілотники атакували нафтобазу, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. У мережі писали, що через атаку на нафтобазі спалахнув один із резервуарів. Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

Зокрема ще одна нафтобаза під ударами опинилась у Донецьку 15 грудня 2023.