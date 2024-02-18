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Центральний район Донецька вночі потрапив під обстріл, є руйнування

Фото: центральний район Донецька вночі потрапив під обстріл, є руйнування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 18 лютого, Ворошиловський район Донецька потрапив під обстріл. Внаслідок ударів були пошкоджені багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "голову" муніципальної освіти міського округу "ДНР" Олексія Кулемзіна.

Як пише Кулемзін, через обстріли було пошкоджене скління  трьох багатоквартирних будинків на вулиці Набережній.

Фото: Донецьк, вулиця Набережна (Google maps) 

Зокрема були пошкоджені 8 автомобілів, які стояли поруч з будинками. Про постраждалих інформації немає. 

 

Фото: центральний район Донецька вночі потрапив під обстріл, є руйнування (t.me/kulemzin_donetsk)

Вибухи в окупованій частині Донецької та Луганської областей

З початку повномасштабного вторгнення російських військ до України, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей часто чути вибухи. Серед їхніх причин - удари ЗСУ по центрах логістики окупантів, а також необережне поводження росіян із технікою та зброєю.

Наприклад, нещодавно у тимчасово окупованому Луганську невідомі безпілотники атакували нафтобазу, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. У мережі писали, що через атаку на нафтобазі спалахнув один із резервуарів. Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

Зокрема ще одна нафтобаза під ударами опинилась у Донецьку 15 грудня 2023.

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Донецьк