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В центре Киева загорелась крыша дома

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Жителей дома эвакуировали

В четверг вечером, 31 октября, в центре Киева на крыше жилого дома вспыхнул пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как сообщается, пожар вспыхнул в доме по адресу улица Пирогова, 2 возле станции метро "Университет". На место прибыли спасатели и эвакуировали всех жильцов дома. Информация о пострадавших пока не поступала.

По предварительным данным, площадь пожара составляла 100 квадратных метров. На месте работают 5 единиц пожарной техники. Дорога по улице Пирогова в районе метро "Университет" перекрыта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв в частном доме. По прибытию к месту установлено, что вследствие эксплуатации газового котла произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. В результате пострадал мужчина, который на момент взрыва находился в доме.

Также РБК-Украина писало, что 1 ноября откроют движение по мосту Метро после капитального ремонта, который длился больше года. После этого значительных ограничений движения не предвидится. Стоимость ремонта составила 234,7 миллиона гривен.

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