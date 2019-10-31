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У центрі Києва загорівся дах будинку

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Мешканців будинку евакуювали

У четвер ввечері, 31 жовтня, в центрі Києва на даху житлового будинку спалахнула пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Як повідомляється, пожежа спалахнула в будинку за адресою вулиця Пирогова, 2 біля станції метро "Університет". На місце прибули рятувальники й евакуювали всіх мешканців будинку. Інформація про постраждалих поки не надходила.

За попередніми даними, площа пожежі становила 100 метрів квадратних. На місці працюють 5 одиниць пожежної техніки. Дорога по вулиці Пирогова в районі метро "Університет" перекрита.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області стався вибух у приватному будинку. По прибуттю до місця встановлено, що внаслідок експлуатації газового котла стався спалах газоповітряної суміші без подальшого горіння. У результаті постраждав чоловік, який на момент вибуху знаходився в будинку.

Також РБК-Україна писало, що 1 листопада відкриють рух по мосту Метро після капітального ремонту, що тривав більше року. Після цього значних обмежень руху не передбачається. Вартість ремонту склала 234,7 мільйона гривень.

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