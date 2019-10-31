Движение по мосту Метро в Киеве откроют 1 ноября

Фото: мост Метро (РБК-Укриана)

После этого значительных ограничений движения не предвидится

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк сообщил, что 1 ноября откроют движение по мосту Метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, после этого значительных ограничений движения не предвидится. Стоимость ремонта составила 234,7 миллиона гривен.

Капитальный ремонт начали в сентябре 2018 года после того, как годом ранее специалисты заключили, что мост непригоден к дальнейшей безопасной эксплуатации.

Сообщается, что сейчас завершаются работы второго этапа (полосы движения в направлении левого берега). Выполнен демонтаж существующей конструкции дорожной одежды, гидроизоляции, старого сточного треугольника и конструкций тротуаров. Завершены работы по армированию и бетонированию новой монолитной плиты, установлены и омоноличены деформационные швы, восстановлены конструкции тротуаров и бортового камня, заменены опоры освещения. Восстановлены гранитные лестничные марши на подходах к мосту, выполняется ремонт откосов и дамб, ограждения, конструктивных элементов опор, ригелей и пролетного строения под мостом. Установлены гидроизоляция и покрытие из гусасфальта. Продолжаются работы по монтажу полужесткого барьерного ограждения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что к строительству новой кольцевой дороги вокруг Киева привлекут иностранцев. К строительству планируют приступить с 2020 года. Дорога будет платной.