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Центр вакцинации открыли в помещении Закарпатского облсовета

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Среда 01 сентября 2021 15:29
Центр вакцинации открыли в помещении Закарпатского облсовета Фото центра вакцинации заработал в помещении Закарпатского облсовета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В здании Закарпатского областного совета обустроили центр вакцинации от коронавируса. Там смогут вакцинироваться все желающие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатского облсовета Алексея Петрова.

"Согласовал обустройство Центра вакцинации в админздании облсовета. Отныне учителя, врачи и все желающие закарпатцы могут получить соответствующую вакцину против COVID-19 в атриуме здания Закарпатского областного совета", - написал он в Facebook.

Решение было принято, чтобы разгрузить учебные, образовательные и культурные учреждения, где располагались такие центры для старта нормального образовательного процесса, не подвергая опасности детей и учителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве открыли онлайн-запись на прививание от коронавируса в "Эпицентре".

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