Центр вакцинації відкрили у приміщенні Закарпатської облради

У будівлі Закарпатської обласної ради облаштували центр вакцинації від коронавірусу. Там зможуть вакцинуватися всі охочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської облради Олексія Петрова .

"Погодив облаштування Центру вакцинації в адмінбудинку облради. Віднині вчителі, лікарі і всі охочі закарпатці можуть отримати відповідну вакцину проти COVID-19 в атріумі будівлі Закарпатської обласної ради", - написав він у Facebook.

Рішення було прийняте, щоб розвантажити навчальні, освітні й культурні установи, де розташовувалися такі центри задля старту нормального освітнього процесу, не наражаючи на небезпеку дітей та вчителів.