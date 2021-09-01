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Центр вакцинації відкрили у приміщенні Закарпатської облради

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Середа 01 вересня 2021 15:29
Центр вакцинації відкрили у приміщенні Закарпатської облради Фото: центр вакцинації запрацював у приміщенні Закарпатської облради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У будівлі Закарпатської обласної ради облаштували центр вакцинації від коронавірусу. Там зможуть вакцинуватися всі охочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської облради Олексія Петрова.

"Погодив облаштування Центру вакцинації в адмінбудинку облради. Віднині вчителі, лікарі і всі охочі закарпатці можуть отримати відповідну вакцину проти COVID-19 в атріумі будівлі Закарпатської обласної ради", - написав він у Facebook.

Рішення було прийняте, щоб розвантажити навчальні, освітні й культурні установи, де розташовувалися такі центри задля старту нормального освітнього процесу, не наражаючи на небезпеку дітей та вчителів.

Раніше повідомлялося, що в Києві відкрили онлайн-запис на прищеплення від коронавируса в "Епіцентрі".

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