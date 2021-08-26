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Центр Украины накроют грозы, град и шквалы

Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр предупредил украинцев об ухудшении погоды в центральных и южных областях. Украину накроют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня днем в центральных (кроме Днепропетровской), Одесской и Николаевской областях местами грозы,в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, 26 августа в половине областей Украины ожидаются дожди. В то же время, в восточных и южных областях будет жарко.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

Кроме того, стало известно, какая погода будет в сентябре. Соответствующий прогноз опубликовал УкрГидрометцентр.

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