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Дожди в половине областей и жара на востоке: прогноз погоды на сегодня

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Четверг 26 августа 2021 08:00
Дожди в половине областей и жара на востоке: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине ожидаются дожди в половине областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня в половине областей Украины ожидаются дожди. В то же время, в восточных и южных областях будет жарко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На территории страны температурные показатели будут колебаться от низких на западе до жары на востоке.

В западных областях днем прогнозируют + 19-21 градуса днем, ночью температура будет опускаться до +9-11 градусов.

В северных областях температурные показатели будут колебаться на уровне +20-22 градуса, ночью +12-14 градусов.

В центре страны ожидается +21-23 градуса днем, ночью +13-15 градусов.

В восточных и южных областях прогнозируют жару до +26-28, ночью показатели будут на уровне +16-18 градусов.

Осадки в виде грозовых дождей ожидаются в северных и центральных областях.

Дожди в половине областей и жара на востоке: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня также ожидаются грозовые дожди.

Температура воздуха днем прогреется до +18-20 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до +13-15 градусов.

Дожди в половине областей и жара на востоке: прогноз погоды на сегодня

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