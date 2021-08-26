Дожди в половине областей и жара на востоке: прогноз погоды на сегодня
Сегодня в половине областей Украины ожидаются дожди. В то же время, в восточных и южных областях будет жарко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
На территории страны температурные показатели будут колебаться от низких на западе до жары на востоке.
В западных областях днем прогнозируют + 19-21 градуса днем, ночью температура будет опускаться до +9-11 градусов.
В северных областях температурные показатели будут колебаться на уровне +20-22 градуса, ночью +12-14 градусов.
В центре страны ожидается +21-23 градуса днем, ночью +13-15 градусов.
В восточных и южных областях прогнозируют жару до +26-28, ночью показатели будут на уровне +16-18 градусов.
Осадки в виде грозовых дождей ожидаются в северных и центральных областях.
Погода в Киеве
В столице сегодня также ожидаются грозовые дожди.
Температура воздуха днем прогреется до +18-20 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до +13-15 градусов.