Центр України накриють грози, град і шквали

УкрГідрометцентр попередив українців про погіршення погоди у центральних та південних областях. Україну накриють грози, град і шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні вдень в центральних (крім Дніпропетровської), Одеській та Миколаївській областях місцями грози,в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, 26 серпня в половині областей України очікуються дощі. Водночас, у східних та південних областях буде спекотно.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.
Крім того, стало відомо, яка погода буде у вересні. Відповідний прогноз опублікував УкрГідрометцентр.