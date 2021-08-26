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Центр України накриють грози, град і шквали

Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр попередив українців про погіршення погоди у центральних та південних областях. Україну накриють грози, град і шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вдень в центральних (крім Дніпропетровської), Одеській та Миколаївській областях місцями грози,в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, 26 серпня в половині областей України очікуються дощі. Водночас, у східних та південних областях буде спекотно.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Крім того, стало відомо, яка погода буде у вересні. Відповідний прогноз опублікував УкрГідрометцентр.

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