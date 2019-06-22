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В центре Тбилиси восстановили движение после протестных акций

Новости » Политика    22.06.2019 - 12:17
В центре Тбилиси восстановили движение после протестных акций
Фото: протесты в Грузии (twitter.com/shaunwalker7)

Организаторы протестов призвали ввечером собраться участников снова

На проспекте Руставели в Тбилиси, где проходили протестные акции, было восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Онлайн.

Сообщается, что в данное время перед зданием парламента нет участников протестных акций. Также на месте отсутствуют и правоохранители.

В то же время организаторы протестных движений призвали участников собраться сегодня перед зданием парламента в 19:00 по местному времени.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на протестах в Грузии произошли столкновения с полицией. Недалеко от здания парламента протестующие столкнулись с полицейской машиной, в результате чего удалось освободить задержанного, правоохранители утверждали, что никого не арестовывали, позже из машины вышел молодой человек.

Напомним, что митингующие требуют освобождения до вечера 22 июня всех людей, задержанных накануне в ходе протестов в Тбилиси.В противном случае протестанты грозятся прибегнуть к более активной форме протеста.

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