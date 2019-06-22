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У центрі Тбілісі відновили рух після протестних акцій

Новини » Політика    22.06.2019 - 12:17
У центрі Тбілісі відновили рух після протестних акцій
Фото: протести у Грузії (twitter.com/shaunwalker7)

Організатори протестів закликали вечері учасників зібратися знову

На проспекті Руставелі в Тбілісі, де проходили протестні акції, було відновлено рух автотранспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Онлайн.

Повідомляється, що в даний час перед будівлею парламенту немає учасників протестних акцій. Також на місці відсутні і правоохоронці.

У той же час організатори протестних рухів закликали учасників зібратися сьогодні перед будівлею парламенту в 19:00 за місцевим часом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на протести в Грузії відбулися зіткнення з поліцією. Недалеко від будівлі парламенту протестувальники зіткнулися з поліцейською машиною, в результаті чого вдалося звільнити затриманого, правоохоронці стверджували, що нікого не заарештовували, пізніше з машини вийшов молодий чоловік.

Нагадаємо, що мітингувальники вимагають звільнення до вечора 22 червня всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.В іншому випадку протестанти погрожують вдатися до більш активної форми протесту.

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