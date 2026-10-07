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Центр реабілітації птахів "Садиба Нюшанік" згорів від атаки РФ на Київщину

12:34 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Центр реабілітації птахів "Садиба Нюшанік" згорів від атаки РФ на Київщину Фото: обстріл РФ знищив реабілітаційний центр для птахів "Садиба Нюшанік" (ДСНС)
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Унаслідок нічної комбінованої атаки дронами та балістичними ракетами по Київській області вщент згорів центр реабілітації птахів "Садиба Нюшанік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновниці центру Ірини Снопко.

У результаті обстрілу у Вишгородському районі повністю знищено пташиний стаціонар, курятник та перепелятник.

"У нас влучання. Згорів пташиний стаціонар, курятник, перепелятник. Там були птахи та кіт. А ще усе обладнання і корми", - написала Снопко.

"Садиба Нюшанік" була спеціалізованим центром, де надавали допомогу хижим та водоплавним птахам. Фахівці закладу опікувалися лелеками, лебедями, совами, яструбами та боривітрами.

Пернаті, які через важкі травми не могли повернутися у дику природу, залишалися в садибі на постійне проживання. Крім того, співробітники центру регулярно консультували громадян щодо правил порятунку птахів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що енергетика стала однією з головних цілей нічного удару по Україні. Росія запустила 70 ракет, серед них багато балістичних.

Про всі наслідки ворожих ударів в ніч на 7 жовтня читайте в матеріалі РБК-Україна "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".

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