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Центр реабилитации птиц "Усадьба Нюшаник" сгорел от атаки РФ на Киевщину

12:34 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Центр реабилитации птиц "Усадьба Нюшаник" сгорел от атаки РФ на Киевщину Фото: обстрел РФ уничтожил реабилитационный центр для птиц "Усадьба Нюшаник" (ГСЧС)
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В результате ночной комбинированной атаки дронами и баллистическими ракетами по Киевской области дотла сгорел центр реабилитации птиц "Усадьба Нюшаник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредительницы центра Ирины Снопко.

В результате обстрела в Вышгородском районе полностью уничтожены птичий стационар, курятник и перепелятник.

"У нас попадание. Сгорел птичий стационар, курятник, перепелятник. Там были птицы и кот. А еще все оборудование и корма", - написала Снопко.

"Усадьба Нюшаник" была специализированным центром, где оказывали помощь хищным и водоплавающим птицам. Специалисты заведения занимались аистами, лебедями, совами, ястребами и пустельгами.

Пернатые, которые из-за тяжелых травм не могли вернуться в дикую природу, оставались в усадьбе на постоянное проживание. Кроме того, сотрудники центра регулярно консультировали граждан по правилам спасения птиц.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что энергетика стала одной из главных целей ночного удара по Украине. Россия запустила 70 ракет, в их числе много баллистических.

Обо всех последствиях вражеских ударов в ночь на 7 октября читайте в материале РБК-Украина "Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".

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