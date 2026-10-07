Центр реабилитации птиц "Усадьба Нюшаник" сгорел от атаки РФ на Киевщину

В результате ночной комбинированной атаки дронами и баллистическими ракетами по Киевской области дотла сгорел центр реабилитации птиц "Усадьба Нюшаник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредительницы центра Ирины Снопко.

В результате обстрела в Вышгородском районе полностью уничтожены птичий стационар, курятник и перепелятник.

"У нас попадание. Сгорел птичий стационар, курятник, перепелятник. Там были птицы и кот. А еще все оборудование и корма", - написала Снопко.

"Усадьба Нюшаник" была специализированным центром, где оказывали помощь хищным и водоплавающим птицам. Специалисты заведения занимались аистами, лебедями, совами, ястребами и пустельгами.

Пернатые, которые из-за тяжелых травм не могли вернуться в дикую природу, оставались в усадьбе на постоянное проживание. Кроме того, сотрудники центра регулярно консультировали граждан по правилам спасения птиц.