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Ермак: против Украины применяются батальоны интернет-троллей

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 13:34
Ермак: против Украины применяются батальоны интернет-троллей Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В информационной войне против Украины применяются целые батальоны интернет-троллей. Это является одним из элементов гибридной войны.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Что касается нашей страны, то в информационной войне против Украины применяются батальоны интернет-троллей, ботов, запускаются фейкометы и пропагандистские снаряды. Слово сегодня стает очень мощным оружием, которое поражает не тело, а мозг и сердце человек", - отметил Ермак.

Он также добавил, что информационная война является одним из проявлений гибридной войны против Украины.

Напомним, сегодня на форуме представят Центр противодействия дезинформации в Украине.

Как рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, этот центр будет противодействовать международной дезинформации, оценивать медийные угрозы и показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве. Ожидается, что это будет крупный международный центр, который может заработать уже на следующей неделе.

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