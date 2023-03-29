Центр окупованого Севастополя залишився без світла

Сьогодні, 29 березня, цент окупованого Севастополя залишився без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії"

За даними так званого російського "глави" Севастополя Михайла Развожаєва, центральні вулиці Севастополя залишились без світла.

"За попередньою інформацією, під час проведення земельних робіт на одній із ділянок у Ленінському районі, пошкодили кабельну лінію, яка живить центр міста", - повідомив Развожаєв.

Наразі світла немає в районі від вулиці Миколи Музики до вулиці Нахімова.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на авіабазі під Сімферополем пролунав потужний вибух. У мережі опублікували фото та відео, на яких виднівся дим.

Окупанти назвали свою версію вибуху на авіабазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.