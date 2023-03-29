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Центр окупованого Севастополя залишився без світла

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Севастополь, Середа 29 березня 2023 20:41
Центр окупованого Севастополя залишився без світла Фото: центральна частина Севастополя залишився без світла (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 березня, цент окупованого Севастополя залишився без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії"

За даними так званого російського "глави" Севастополя Михайла Развожаєва, центральні вулиці Севастополя залишились без світла.

"За попередньою інформацією, під час проведення земельних робіт на одній із ділянок у Ленінському районі, пошкодили кабельну лінію, яка живить центр міста", - повідомив Развожаєв.

Наразі світла немає в районі від вулиці Миколи Музики до вулиці Нахімова.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на авіабазі під Сімферополем пролунав потужний вибух. У мережі опублікували фото та відео, на яких виднівся дим.

Окупанти назвали свою версію вибуху на авіабазі.

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