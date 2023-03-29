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Центр оккупированного Севастополя остался без света

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Севастополь, Среда 29 марта 2023 20:41
Центр оккупированного Севастополя остался без света Фото: центральная часть Севастополя остался без света (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 марта, цент оккупированного Севастополя остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии"

По данным так называемого российского "главы" Севастополя Михаила Развожаева, центральные улицы Севастополя остались без света.

"По предварительной информации, во время проведения земельных работ на одном из участков в Ленинском районе повредили кабельную линию, питающую центр города", - сообщил Развожаев.

Пока света нет в районе от улицы Николая Музыки до улицы Нахимова.

Напомним, сегодня стало известно, что на авиабазе под Симферополем раздался мощный взрыв. В сети опубликовали фото и видео, где виднелся дым.

Кафиры назвали свою версию взрыва на авиабазе.

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