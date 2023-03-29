Центр оккупированного Севастополя остался без света

Сегодня, 29 марта, цент оккупированного Севастополя остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии"

По данным так называемого российского "главы" Севастополя Михаила Развожаева, центральные улицы Севастополя остались без света.

"По предварительной информации, во время проведения земельных работ на одном из участков в Ленинском районе повредили кабельную линию, питающую центр города", - сообщил Развожаев.

Пока света нет в районе от улицы Николая Музыки до улицы Нахимова.

Напомним, сегодня стало известно, что на авиабазе под Симферополем раздался мощный взрыв. В сети опубликовали фото и видео, где виднелся дым.

Кафиры назвали свою версию взрыва на авиабазе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.