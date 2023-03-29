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Окупанти назвали свою версію вибуху на авіабазі під Сімферополем

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Середа 29 березня 2023 18:36
Окупанти назвали свою версію вибуху на авіабазі під Сімферополем Ілюстративне фото: окупанти назвали свою версію вибуху на авіабазі під Сімферополем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 29 березня, увечері над тимчасово окупованим Кримом нібито був збитий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова в Telegram.

"У Сімферопольському районі збито БПЛА. Впав у поле. Жертв і руйнувань немає", - написав він.

При цьому Аксьонов оприлюднив фото поля, де нібито впав дрон.

Окупанти назвали свою версію вибуху на авіабазі під СімферополемФото: поле, на яке нібито впав дрон (Telegram-канал Аксьонова)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на авіабазі під Сімферополем пролунав потужний вибух. У мережі опублікували фото та відео, на яких виднівся дим.

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