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Центр окупованого Донецька піддався обстрілу, місто у вогні: що відомо

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Донецьк, Субота 04 червня 2022 22:56
Центр окупованого Донецька піддався обстрілу, місто у вогні: що відомо Фото: наслідки обстрілу Донецька (t.me/itsdonetsk)
Автор: Ілона Свиридова

Увечері 4 червня 2022 року центральна частина окупованого Донецька піддалася артилерійському обстрілу. У місті спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-пабліки.

Повідомляється, що центральна частина Донецька, попередньо, піддалася обстрілу з "Градів". Зафіксовано прильоти у Ворошиловському районі на Критому ринку, в житловому будинку на вулиці Зеленій, а також в районі шкіл №5 і №22. Також повідомляється, про пожежі, в тому числі горять автомобілі у дворах.

Фото: наслідки обстрілу Донецька (t.me/itsdonetsk)

За даними окупаційної адміністрації, в результаті обстрілу постраждали 10 осіб, у тому числі дитина. Українська сторона поки не коментувала інцидент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, в результаті чого є постраждалі.

Також сьогодні окупанти кілька разів обстріляли Миколаїв, повідомлялося про трьох загиблих.

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Донецьк Війна Росії проти України
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