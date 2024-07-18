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Центр Одеси залишився без води через аварію: що сталося і коли обіцяють відновити

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Одесі через аварію у трьох центральних районах припинено водопостачання. Наслідки мають усунути до 12:00 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова і сайт "Інфоксводоканалу".

За словами мера, стався аварійний прорив водопроводу. Без води залишилися жителі Приморського району (включно з центральною частиною міста) та деякі прилеглі до нього вулиці, а також Хаджибейського та Київського районів через "можливе зниження тиску".

Труханов розповів, що проведено розкопку на місці аварії і виявлено пошкодження чавунної водопровідної труби значного діаметра.  За його словами, чавунні труби більш вразливі до температурних перепадів, також їх важче та довше ремонтувати.

До ремонтних робіт, за інформацією мера, залучені всі бригади аварійних служб "Інфоксводоканалу", які працюватимуть цілодобово.

"Враховуючи технологічні особливості та складність  ремонтних робіт, орієнтовний час  відновлення водопостачання - до 12:00 19 липня", - написав Труханов.

"Інфоксводоканал" уточнює, що  Приморський район відключено повністю, а Хаджибейський та Київський - частково. 

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 18 липня, в Одесі пролунав звук вибуху. Перед тим у регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння по місту.

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ОдесаГенадій Труханов