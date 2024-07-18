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В Одесі під час загрози балістики пролунав вибух

Четвер 18 липня 2024 20:58
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В Одесі під час загрози балістики пролунав вибух Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Сьогодні ввечері, 18 липня, в Одесі пролунав звук вибуху. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Генадія Труханова.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

Варто зауважити, що у південних областях оголошено сигнал повітряної тривоги. За даними Повітряних сил, існує загроза застосування балістичного озброєння по місту.

В Одесі під час загрози балістики пролунав вибух

Ракетні удари по Одесі

У четвер, 4 липня, Росія запустила балістичну ракету по Одеській області. Під час атаки було зафіксовано влучання у місті Чорноморськ, там одна людина загинула, ще семеро людей було поранено. Пізніше у лікарні померла ще одна жінка.

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Одеса Війна в Україні Повітряна тривога
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