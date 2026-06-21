Центр Одеси залишився без світла через аварію на ТЕЦ

Аварія на Одеській ТЕЦ спричинила перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

Без світла опинилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.

За інформацією міської влади, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи та працюють над якнайшвидшим поверненням електропостачання споживачам.

Наразі фахівці усувають наслідки аварії та відновлюють роботу пошкодженого обладнання.

Орієнтовно завершити роботи та відновити електропостачання планують до кінця поточної доби.

В Одеській міській раді зазначили, що перебувають у постійній комунікації з енергетиками та контролюють ситуацію.