Центр Одеси залишився без світла через аварію на ТЕЦ
Аварія на Одеській ТЕЦ спричинила перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.
Без світла опинилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.
За інформацією міської влади, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи та працюють над якнайшвидшим поверненням електропостачання споживачам.
Наразі фахівці усувають наслідки аварії та відновлюють роботу пошкодженого обладнання.
Орієнтовно завершити роботи та відновити електропостачання планують до кінця поточної доби.
В Одеській міській раді зазначили, що перебувають у постійній комунікації з енергетиками та контролюють ситуацію.
Нагадаємо, у червні після російської атаки Конотоп частково залишався без світла, води та газу через пошкодження міської інфраструктури.
Крім того, у квітні Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу після масованої російської атаки. Через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури мешканці міста тимчасово залишалися без гарячої води.