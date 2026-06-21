ua en ru
Нд, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Центр Одеси залишився без світла через аварію на ТЕЦ

10:27 21.06.2026 Нд
1 хв
Коли мешканцям центру Одеси повернуть електропостачання?
aimg Марія Науменко
Центр Одеси залишився без світла через аварію на ТЕЦ Фото: через аварію на ТЕЦ частина Одеси залишилася без електропостачання (freepik.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Аварія на Одеській ТЕЦ спричинила перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

Без світла опинилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.

За інформацією міської влади, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи та працюють над якнайшвидшим поверненням електропостачання споживачам.

Наразі фахівці усувають наслідки аварії та відновлюють роботу пошкодженого обладнання.

Орієнтовно завершити роботи та відновити електропостачання планують до кінця поточної доби.

Читайте також: Від ТЕС до міні-ТЕЦ: чому централізована енергетика більше не гарантує стійкості

В Одеській міській раді зазначили, що перебувають у постійній комунікації з енергетиками та контролюють ситуацію.

Нагадаємо, у червні після російської атаки Конотоп частково залишався без світла, води та газу через пошкодження міської інфраструктури.

Крім того, у квітні Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу після масованої російської атаки. Через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури мешканці міста тимчасово залишалися без гарячої води.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Відключеня світла
Новини
Летіли дрони, балістика та "Кинджали", є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Летіли дрони, балістика та "Кинджали", є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Аналітика
Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering