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В центр Минска стянули бронетехнику с военными

Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 13 сентября, в столице Беларуси Минск ввели военных и бронетехнику. По всей стране продолжаются протесты против действующей власти во главе с Александром Лукашенко.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Полицию на Октябрьской площади усилили военные. Они вооружены автоматами Калашникова, одеты в каски и бронежилеты. В руках у некоторых из них красно-зеленые флаги, которые используют сторонники Лукашенко.

Возле городской резиденции Лукашенко припаркован БТР. На крыше дворца дежурят несколько человек в черном камуфляже. Площадь государственного флага возле дворца оцеплена. Рядом с резиденцией со стороны выставочного центра разворачивают колючую проволоку.

Отметим, в Беларуси 36-й день подряд продолжаются акции протеста из-за фальсификации президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Также РБК-Украина писало, что в Минске неизвестные в балаклавах начинают задерживать людей с красно-бело-красными флагами, которые использует оппозиция.

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