Центр Львова перекриють 25 червня: названі терміни та причина

У центрі Львова у неділю, 25 червня, організують велопробіг. Через це поліція перекриє низку вулиць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львова в Telegram.
Правоохоронці зазначають, що з 08:00 до 14:00 рух буде перекрито на:
У поліції уточнюють, що іншу смугу проспекту Чорновола буде відкрито для транспорту у напрямку центру міста.
Також буде закрито частину кільця та праву смугу вулиці Липинського від проспекту Чорновола та до вулиці Хмельницького. Інша смуга вулиці Липинського буде відкрита для руху транспорту до проспекту Чорновола.
Водночас кільце на перетині вулиць Липинського - Хмельницького буде відкрито для руху транспорту.
"Через перекриття вулиць не курсуватимуть тролейбуси № 33. А міські автобуси їздитимуть тимчасово зміненими маршрутами або будуть скорочені", - додають правоохоронці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.